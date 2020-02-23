Дочь Анастасии Волочковой после переезда к отцу Игорю Вдовину начала зарабатывать

Наследница танцовщицы и раньше показывала свой характер, а теперь вообще решила переехать к бывшему мужу матери и его новой партнерше. Официальная причина решения дочери Анастасии Волочковой выяснилась недавно. Оказалось, что из дома отца девочке ближе добираться до школы. Существуют также слухи, что подростку сложно ужиться со звездной родительницей, которая с ней слишком строга. С мачехой Ариадна Игоревна быстро нашла общий язык – они вместе проводят время и посещают различные мероприятия. Недавно дочь Вдовина заработала свои первые деньги продажей собственной картины-абстракции. Школьница выручила за свое творчество 5 тысяч рублей и потратила половину суммы на благотворительность, отдав средства приюту для животных.Сама Волочкова пока никак не комментирует поведение наследницы, поскольку раньше та жила с матерью и помогала ей по дому. Тем не менее сейчас светская львица занята отношениями с новым бойфрендом, за которого собралась замуж. О грядущей свадьбе артистка рассказывала подписчикам в Instagram и отмечала, что после многих лет смогла почувствовать себя счастливой, защищенной и любимой.В одном из последних интервью знаменитость не исключила, что родит будущему мужу ребенка. В то же время она пожаловалась на тяжелый график гастролей и репетиции нового проекта, которым уделяет все свое время.