Дочь Анастасии Заворотнюк помолилась за здоровье матери в Сикстинской капелле

Поклонники предполагают, что состояние здоровья Анастасии Заворотнюк стабильное, так как ее дочь смогла уехать в путешествие по Европе. После Нового года семья актрисы не предоставляла никакой официальной информации по поводу ее состояния здоровья. В СМИ регулярно появляются различные неподтвержденные официально новости и слухи, которые никто не комментирует. Но, судя по тому, что Анастасия Заворотнюк скрывается от посторонних глаз, она действительно пока не в состоянии беседовать с прессой.Анна Заворотнюк рассказала фолловерам, что поехала в Рим. Она часто публикует снимки местных достопримечательностей и показывает роскошные виды. Дочь популярной актрисы обедает в элитных ресторанах и наслаждается своим путешествием по Италии. 24-летняя Анна Заворотнюк посетила также Колизей и фонтан Треви, воспользовавшись возможностью загадать желание. По легенде, нужно бросить монету в фонтан, но просить здоровья не принято. Поэтому, туристы загадывают либо достаток, либо встретить свою вторую половинку.