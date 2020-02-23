АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 смартфонов с тройной камерой в 2020…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Дочь Анастасии Заворотнюк помолилась за здоровье матери в Сикстинской капелле

Анна Заворотнюк, дочь звезды комедийного сериала «Моя прекрасная няня», сейчас находится в Ватикане. Наследница Анастасии Заворотнюк рассказала своим подписчикам в Instagram в разделе Stories, что она побывала в Сикстинской капелле и помолилась за здоровье матери.
Дочь Анастасии Заворотнюк помолилась за здоровье матери в Сикстинской капелле

Поклонники предполагают, что состояние здоровья Анастасии Заворотнюк стабильное, так как ее дочь смогла уехать в путешествие по Европе. После Нового года семья актрисы не предоставляла никакой официальной информации по поводу ее состояния здоровья. В СМИ регулярно появляются различные неподтвержденные официально новости и слухи, которые никто не комментирует. Но, судя по тому, что Анастасия Заворотнюк скрывается от посторонних глаз, она действительно пока не в состоянии беседовать с прессой.

Анна Заворотнюк рассказала фолловерам, что поехала в Рим. Она часто публикует снимки местных достопримечательностей и показывает роскошные виды. Дочь популярной актрисы обедает в элитных ресторанах и наслаждается своим путешествием по Италии. 24-летняя Анна Заворотнюк посетила также Колизей и фонтан Треви, воспользовавшись возможностью загадать желание. По легенде, нужно бросить монету в фонтан, но просить здоровья не принято. Поэтому, туристы загадывают либо достаток, либо встретить свою вторую половинку.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 17:05

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Госдума утвердила расширяющие маткапитал…
Дочь Анастасии Заворотнюк помолилась за здоровье матери в Сикстинской…
Эксперты: Спутниковая система Илона Маска Starlink может иметь военное…
Рената Литвинова трогательно поздравила свою маму с днем…
Составлен ТОП-5 смартфонов с тройной камерой в 2020…
Наталья Андрейченко показала себя поклонникам в «плохом…
Эвакуированной из КНР в Украину иностранке вызвали скорую…
Россияне смогут платить рублями за услуги в отелях…
Сестра звезды «Дом-2» Александры Черно на проекте уже ищет…
Наталья Штурм поздравила мужчин с 23 февраля фото в…
Озвучены неожиданные причины упадка…
Поклонники поздравляют Кети Топурию со второй…
Звезде «Дом-2» Насте Стецевят повторно почистили загноенную…
Эксперты составили ТОП-5 лучших подержанных…
Сын Сергея Лазарева Никита трогательно поздравил отца с 23 февраля…
Ученые выявили взаимосвязь между пищей и качеством спермы у…
Влад Соколовский признался, что в День защитника Отечества его не балуют…
Американский ученый выяснил, куда после смерти отправляется…
Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель поставила ультиматум Анастасии…
Эксперты из США составили рейтинг из 15 самых безопасных автомобилей 2020…
Беременная звезда «Дом-2» Саша Черно запустила ноутбуком в Иосифа…
В Минобороны РФ намереваются приобрести роскошные авто на 30 млн…
В Сети появилось видео развлечений звезд «Дом-2» Алёны Рапунцель с Анной…
Медики рассказали о важности употребления шоколада…
Звезда «Дом-2» Ирина Пингвинова с горечью узнала о предательстве Дмитрия…
Раскрыты шесть главных денежных правил, которые нужно соблюдать после 40…
Лев Лещенко считает приемлемым использование мата в определенной…
Медики назвали группы женщин, наиболее подверженных раку…
Просмотреть все новости