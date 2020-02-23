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Госдума утвердила расширяющие маткапитал правила

Новые правила, расширяющие материнский капитал, утверждены Госдумой 20 февраля. В связи с этим принят и новый порядок выплат.

Новые правила предоставляют возможность получить государственную помощь даже при рождении первенца. В случае рождения или усыновления ребенка с 1 января этого года семья может рассчитывать на более 466 тысяч рублей. Если рождается уже второй ребенок, то родители могут получить более 616 тысяч рублей. Программа будет работать еще 6 лет, а выплаты доступны для получения также отцам, которые единолично заботятся о ребенке. Малообеспеченные семьи, имеющие детей до 7 лет, смогут рассчитывать на ежемесячные пособия.

Правительство готово индексировать материнский капитал ежегодно. Решение о выдаче сертификата будет приниматься в ускоренном сроке в течение 5 рабочих дней, а получить деньги можно будет в течение 10 дней.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:12

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