Госдума утвердила расширяющие маткапитал правила





Новые правила предоставляют возможность получить государственную помощь даже при рождении первенца. В случае рождения или усыновления ребенка с 1 января этого года семья может рассчитывать на более 466 тысяч рублей. Если рождается уже второй ребенок, то родители могут получить более 616 тысяч рублей. Программа будет работать еще 6 лет, а выплаты доступны для получения также отцам, которые единолично заботятся о ребенке. Малообеспеченные семьи, имеющие детей до 7 лет, смогут рассчитывать на ежемесячные пособия.Правительство готово индексировать материнский капитал ежегодно. Решение о выдаче сертификата будет приниматься в ускоренном сроке в течение 5 рабочих дней, а получить деньги можно будет в течение 10 дней.