Эксперты: Спутниковая система Илона Маска Starlink может иметь военное назначение





Известно, компания Илона Маска SpaceX в настоящий момент реализует план по выводу на орбиту 12 тысяч небольших аппаратов, которые в перспективе смогут обеспечить планету высокоскоростным интернетом. Тем не менее, по словам Сергея Боева, генерального директора МАК "Вымпел", эта спутниковая система может быть использована в военных целях. Генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) заявляет, что у американского энтузиаста уже состоялась встреча с Джоном Рэймондом, командующим Военно-космическими силами США. Это произошло на специальном совещании, на которое были приглашены и другие владельцы компаний, занимающихся развитием космических технологий. Представитель военной администрации выяснял, как можно использовать гражданские космические программы в целях повышения потенциала Военно-космических сил страны.Эксперт отмечает, присутствие на орбите 12 тысяч спутников, связанных единым центром, может иметь большое значение в стратегическом плане. Пока не известно о решении Илона Маска, принятом после разговора с представителем Пентагона.