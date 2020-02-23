Составлен ТОП-5 смартфонов с тройной камерой в 2020 году

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Устройство располагает модулем камеры с объективами на 12, 12 и 16 мегапикселей. Компания LG изначально делала акцент на возможность делать при помощи смартфона качественные фотографии, но ее опередили китайские конкуренты. Несмотря на это, устройство действительно обладает современным модулем камеры, дополненным фирменным приложением для обработки снимков. Основой для прибора служит операционная система Android 9.0 с оригинальной оболочкой. Среди особенностей смартфона можно выделить аккумулятор на 4 тысячи миллиампер часов, процессор Snapdragon 855 и 6 гигабайт оперативной памяти.В России гаджет можно купить примерно за 17 тысяч рублей. Он располагает модулем камеры с объективами на 48, 8 и 2 мегапикселя. Важной особенностью устройства является дисплей на 6,59 дюйма. Объем ОЗУ в смартфоне составляет 6 гигабайт в базовой версии. За автономность прибора отвечает батарея на 4 тысячи миллиампер, что можно скорее отнести к минусам. Смартфон с выдвижной фронтальной камерой также располагает функцией трехмерного освещения при съемке в режиме портрета.В свое время смартфон считался одним из самых производительных во всем мире. Его стоимость в России сейчас составляет 39 тысяч рублей. На задней панели устройства разместилась камера с тремя объективами на 40, 16 и 8 мегапикселей соответственно. Среди базовых функций смартфона стоит выделить поддержку 3G, 4G LTE, LTE-A, Wi-Fi, Bluetooth и NFC. К недостаткам устройства можно отнести аккумулятор на 3,6 тысячи миллиампер часов. Объем ОЗУ в нем составляет 6 гигабайт.Представитель среднего ценового сегмента в России имеет стоимость примерно в 14,9 тысячи рублей. Он работает на основе девятого поколения операционной системы Android. Разрешение объективов основной камеры на устройстве составляет 48, 5 и 16 мегапикселей. Устройство отлично подойдет для любителей качественных снимков, которым не нужны повышенная производительность и слишком большой дисплей.Стоимость смартфона в России составляет примерно 36 тысяч рублей. Модуль камеры с тремя объективами на нем располагает разрешением в 48, 20 и 8 мегапикселей. Среди особенностей смартфона можно выделить отдельный ЦАП, позволяющий воспроизводить музыку даже на встроенной акустике в высоком качестве.