Россияне смогут платить рублями за услуги в отелях Турции





Губернатор Антальи Мунир Каралоглу рассказал о возможности оплаты услуг в отелях страны российскими рублями. На данный момент стороны не пришли к конкретному решению порядка проведения расчетов, но переговоры продолжаются. Некоторые наработки уже были представлены на обсуждение. Власти Турции считают, что это решение поможет развитию туризма в стране. Есть также вероятность, что турки смогут расплачиваться лирами в России.Согласно подсчетам туроператоров, туристический поток из России в Турцию в 2020 году увеличится на 15%, что позволит превысить число в 6 млн путешественников.