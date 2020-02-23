Россияне смогут платить рублями за услуги в отелях Турции
У россиян может появиться возможность платить рублями за услуги в отелях Турции. На данный момент между странами ведутся переговоры по этому поводу.
Губернатор Антальи Мунир Каралоглу рассказал о возможности оплаты услуг в отелях страны российскими рублями. На данный момент стороны не пришли к конкретному решению порядка проведения расчетов, но переговоры продолжаются. Некоторые наработки уже были представлены на обсуждение. Власти Турции считают, что это решение поможет развитию туризма в стране. Есть также вероятность, что турки смогут расплачиваться лирами в России.
Согласно подсчетам туроператоров, туристический поток из России в Турцию в 2020 году увеличится на 15%, что позволит превысить число в 6 млн путешественников.
Губернатор Антальи Мунир Каралоглу рассказал о возможности оплаты услуг в отелях страны российскими рублями. На данный момент стороны не пришли к конкретному решению порядка проведения расчетов, но переговоры продолжаются. Некоторые наработки уже были представлены на обсуждение. Власти Турции считают, что это решение поможет развитию туризма в стране. Есть также вероятность, что турки смогут расплачиваться лирами в России.
Согласно подсчетам туроператоров, туристический поток из России в Турцию в 2020 году увеличится на 15%, что позволит превысить число в 6 млн путешественников.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:24