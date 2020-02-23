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Рената Литвинова трогательно поздравила свою маму с днем рождения

Сегодня, 23 февраля, в своем микроблоге Instagram Рената Литвинова трогательно поздравила свою маму Алису Михайловну с днем рождения. Актриса опубликовала архивный снимок, на котором запечатлена с именинницей.
Рената Литвинова трогательно поздравила свою маму с днем рождения

Поклонники отметили, что Рената Литвинова очень похожа на свою мать. Алисе Михайловне исполнилось 77 лет, она на протяжении всей жизни работала хирургом. С Муратом Вергазовым мама разошлась, когда будущей знаменитости был всего год. Женщине приходилось много работать, поэтому Рената Литвинова с самого детства была самостоятельной. Она часто была одна, поэтому много фантазировала. Возможно, именно в этот период начали развиваться творческие способности звезды.

Рената Литвинова написала под снимком, что ее мама «самая красивая и любимая», и попросила, чтобы она всегда была с ней рядом. Фолловеров тронуло теплое и искреннее поздравление актрисы. Также многие заметили, что 18-летняя дочь Ренаты Литвиновой похожа на бабушку. Но некоторые комментаторы написали, что у Ульяны больше схожих черт с матерью.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:51

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