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Стали известны 5 лучших наушников с шумоподавлением по цене менее 100 долларов США

Наушники с шумоподавлением или ANC предоставляют высокое качество воспроизведения благодаря генерации звуковой волны внутри уха. Эксперты назвали 5 лучших гарнитур с противодействием внешнему фону, цена которых составляет менее 100 долларов США.

Несмотря на ценник в 60 долларов США, наушники-вкладыши Anker's Soundcore Life Q20 обеспечивают владельцу высокое качество воспроизведения музыки, которое дополняется удобством в эксплуатации благодаря надежным ушным чашкам. При этом время автономной работы достигает 40 часов, что является внушительным показателем для бюджетной стоимости.

Альтернативным вариантом можно назвать модель Tribit XFree Tune за 40 долларов, чьи системы предоставляют отличное шумоподавление. Эксперты говорят, что характеристики гарнитуры вполне подобны более дорогим XFree Tune, комплектация которых также включает в себя зарядку USB-C. Время работы батареи достигает 30 часов.

Бренд Mixcder предлагает множество недорогих продуктов, среди которых выделяется линейка E10, которая имеет лучшее качество звука и сборки при максимально удобной посадке с амбушюрами. Хотя некоторые наушники с пониженной стоимостью страдают от худшей четкости воспроизведения, эта гарнитура не обладает подобным недостатком. Более того, 30 часов работы порадуют покупателя из-за функции быстрой зарядки, которая полностью восстанавливает батарею за 1,5 часа.

Наконец, нельзя не припомнить "ретро-современный" Panasonic lRP-HTX90N и Taotronics. Хотя эти дешевые наушники не обладают впечатляющим аудио-диапазоном, их цена в размере 55 долларов, активное подавление внешнего фона и теплый закрытый форм-фактор найдут своего покупателя.

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Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:26

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