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Наталья Андрейченко показала себя поклонникам в «плохом свете»

После того, как Наталья Андрейченко пропала на несколько дней, она опубликовала видео в своем микроблоге Instagram. Но поклонникам не понравилось то, что актриса предстала перед ними в «плохом свете» в прямом смысле этого слова.
Наталья Андрейченко показала себя поклонникам в «плохом свете»

Артистка сняла себя слишком близко, взяв крупный план. В результате фолловерам удалось рассмотреть все морщины и недостатки 63-летней Натальи Андрейченко. Поклонники осознали, что выглядит актриса не так чудесно, как на профессиональных снимках, сделанных во время фотосессий. Но некоторые поклонники восторгались смелостью знаменитости, которая не боится показывать себя без фотошопа и фильтров. Пользователи посоветовали Наталье Андрейченко получше выставлять свет для съемки видео и подбирать более удачные кадры.

В своем видеообращении звезда «Мэри Поппинс» напомнила, что 22.02.2020 года закрываются «врата судьбы», которые были открыты на протяжении 20 дней. По словам Натальи Андрейченко, необходимо было максимально использовать этот период: думать над своими истинными желаниями, медитировать, визуализировать и улучшать качество жизни.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 16:36

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