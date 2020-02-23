Звезде «Дом-2» Насте Стецевят повторно почистили загноенную ногу





На протяжении пары месяцев звезда проекта «Дом-2» Настя Стецевят страдает от того, что у нее не получается вести полноценную жизнь из-за перелома ноги. Более того, вчера блондинка сообщила, что с ее сломанной конечностью возникли новые проблемы. В ноге скопился гной и в итоге пришлось проводить чистку. Девушка рассказала, что рана пока еще не затянулась.Врачи дали Насте Стецевят очередные рекомендации и сказали, что просят ее ограничить себя в движении. Стоит отметить, что Настя Стецевят даже отметила, ей приходится жить так, что все на Лобном месте, а она сидит и никуда не выходит с перебинтованной ногой.Напомним, что ранее Настя Стецевят на Сейшелах повредила ногу. Изначально участница телестройки думала, что у нее просто вывих, но оказалось, что это перелом ноги.Сама Анастасия Стецевят призналась, что у нее началось загноение из-за того, что она ослушалась медиков и все равно продолжала жить привычной для себя жизнью.