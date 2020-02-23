ТОП мировых загадок, которые до сих пор не удалось объяснить

Исчезновение драгоценностей Ирландской Короны

Происшествие на перевале Дятлова

Инцидент Вела

Кровь Святого Януария

Раритетные Boeing

Исчезновение Гарольда Холта

Огненные шары Наг





В начале XX века Ирландию потрясло известие о пропаже драгоценностей, подаренных королем Вильямом IV в XIX веке. За их сохранность отвечал сэр Артур Викарс, а также его племянник Пирс Махони и два охранника. За пять дней до пропажи драгоценностей герольдмейстер доложил, что его ключ от сейфа пропал. Уборщица вскоре заметила, что дверь хранилища была открыта, когда она пришла на работу, а драгоценности пропали. Полиция не смогла поймать вора, а король Эдуард VII потребовал отставки всех служащих, которые охраняли камни. Спустя 14 лет Викарс был найден мертвым в собственном саду, а рядом с трупом была найдена записка: “ИРА никогда не забывает”, но Ирландская Республиканская Армия отрицала свою причастность к убийству.В ночь на 2 февраля в 1959 году группа студентов, состоящая из 9 человек, погибла при необъяснимых обстоятельствах. Таинственное происшествие и последующее безуспешное расследование породили множество домыслов по данному делу. Например, никто не мог объяснить, как погибшие получили смертельные травмы, если на их телах не нашлось следов борьбы. Один из трупов не имел языка, а также у других были сломаны ребра и у одного проломлен череп. Недавнее журналистское расследование тоже не принесло существенных продвижений по делу.До сих пор инцидент Вела или “Южно-атлантический отблеск” не имеет объяснения. В частности, 22 сентября 1979 года была запечатлена двойная вспышка, характерная для ядерного взрыва мощностью 2-3 килотонны. Спутник запечатлел одну короткую и вторую более длинную вспышки в Индийском океане, куда сразу направились самолеты США, но не выявили никаких следов взрыва. Имеется мнение, что тогда Израиль и Южная Африка проводили испытания, о чем свидетельствуют данные арестованного шпиона.Покровитель Неаполя святой Януарий погиб в 305 году после пыток и обезглавливания. Согласно писаниям, его мощи перевезли в неаполитанские катакомбы, а в начале X века его тело отправили в Беневенто, но оставили голову. Вскоре его перевезли в Аббатство Монте-Верджине, где его нашли в конце XV века. Этот святой прославился чудом разжижения крови, когда она из сухого состояния в запаянном сосуде превращается в жидкую. Ради того, чтобы засвидетельствовать это событие, тысячи людей собираются в кафедральном соборе Неаполя. Ученые считают, что в сосуде находится гель, содержащий гадратхлорид железа, имеющий аналогичные свойства. Однако до сих пор не известно, почему кровь становится жидкой в определенные даты трижды в год.Один из первых самолетов Boeing был отправлен создателем Уильямом Боингом в Новую Зеландию вместе с самолетом Маллард в 1918 году. Эта сделка положила начало росту компании, которая изначально делала летательные аппараты для перевозки почты и пассажиров. Вскоре летная школа в Новой Зеландии закрылась и дальнейшая судьба детища была неизвестна, пока в 1959-м компания получила письмо от ветерана Джорджа Болта. Оказалось, что одни из первых Boeing после закрытия школы были размещены в заброшенном тоннеле, а затем полностью закрыты в нем. До сих пор военные и правительство не знают о местоположении раритетов, но сведения о них сообщали сотни очевидцев.Гарольд Холт стал 17-м премьер-министром Австралии в 1966 году, но спустя год пропал без вести во время купания с друзьями на пляже Шевиот около Портси. В тот день на пляже был сильный прибой, но несмотря на предостережения, политик нырнул в воду и моментально исчез из вида. Его искали совместно с полицией при содействии водолазов и вертолетов, а вскоре этот поиск стал наиболее масштабным в истории страны. Несмотря на то, что его тело найдено не было, Холта признали погибшим.Ежегодно в октябре на реке Меконг в Таиланде и Лаосе возникают таинственные огненные шары размером с куриное яйцо. Они поднимаются из реки в воздух, а потом медленно растворяются. Явление заметно с любой стороны реки и на протяжении всей ночи, что исключает искусственное происхождение. При этом сверхъестественная причина тоже отметается учеными, которые считают, что шары могут появляться в результате брожения донного слоя ила, что приводит к образованию шаров из метана. Их подъем может быть вызван особенным положением Земли к Солнцу.Однако другие эксперты критикуют эту версию, отмечая, что шары не смогли бы сформироваться в реке из-за течения, поэтому причины происходящего до сих пор остаются неизвестными.