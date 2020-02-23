Наталья Штурм поздравила мужчин с 23 февраля фото в бане

В опубликованном сюжете звезда 90-х позировала в ярком купальнике, сидя в изящной позе в бане. На голове у Натальи Штурм завязано полотенце. В подписи к откровенному снимку знаменитость написала, что посвящает свой пост всем мужчинам, таким образом поздравив их с праздником 23 февраля., - поделилась представительница российской эстрады. Вот только не все фолловеры положительно оценили фото кумира. Одна из интернет-пользовательниц обвинила исполнительницу в чрезмерном увлечении пластикой, а также добавила, что она ведет себя странно.В ответ на замечание подписчицы Штурм заявила, что от таких, как она, «дети красивые получаются». Преданные фанаты остались под впечатлением от эффектного кадра и написали, что она выглядит моложе своего возраста. Одни называли певицу богиней, а другие похвалили ее за старания в плане внешности.