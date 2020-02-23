Поклонники поздравляют Кети Топурию со второй беременностью

Но недавно Кети Топурия сняла видео для Stories, на котором она позирует в белоснежном костюме. Невооруженным глазом видно, что у певицы абсолютно плоский живот. Поэтому фолловеры недоумевают и не знают, чему верить. Одни думают, что платье цвета фуксии, в котором артистка выступала, просто было неудачно подобрано. Другие поклонники убеждены, что 33-летняя Кети Топурия просто тщательно скрывает новость о пополнении, а срок у нее – примерно седьмой месяц.Солистка группы «А-студио» скоро выйдет замуж за своего возлюбленного Льва Деньгова. Вместе пара уже больше года, но Кети Топурия не хочет обсуждать с журналистами подробности личной жизни. У певицы есть дочь Оливия, которая появилась в браке с бизнесменом Львом Гейхманом. Звездная мать не хочет, чтобы ее наследница с раннего возраста была причастна к миру шоу-бизнеса. Также Кети Топурия призналась, что часто советуется с Оливией по поводу выбора наряда и аксессуаров для выхода в свет.