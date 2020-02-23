Сын Сергея Лазарева Никита трогательно поздравил отца с 23 февраля стихотворением

На запечатленных кадрах 5-летний наследник знаменитости устроил ему сюрприз, выучив строки из стихотворения Мелоэтты Андреевой, которое растрогало родителя до глубины души. В подписи к посту Сергей Лазарев рассказал подписчикам о своих чувствах по поводу поздравления мальчика.- высказался родитель. Однако прокомментировать публикацию фолловеры не смогли, поскольку с 1 января исполнитель закрыл эту возможность и отменил подписку на всех юзеров.По словам отца Никиты Лазарева, соцсети стали отнимать у него очень много времени и предоставлять большое количество лишней информации, мешающей звезде шоу-бизнеса заниматься своей жизнью. Как отметил певец, он решил оградить себя от личностей, которые устраивают в его блоге провокации.