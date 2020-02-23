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Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель поставила ультиматум Анастасии Голд

В новом эфире проекта «Дом-2» терпение Алены Рапунцель явно было уже на исходе, потому что она поставила достаточно жесткий ультиматум Илье Яббарову и его новой возлюбленной Анастасии Голд. Все из-за того, что ребята постоянно выясняют отношения на этой почве.


Участница «Дом-2» Анастасия Голд продолжает ревновать своего любимого Илью Яббарова к Алене Рапунцель. Более того, практически все скандалы в паре связаны с этой темой. Илья утверждает, что никто не имеет права мешать его общению с сыном Богданом, а также бывшей гражданской супругой.

В итоге все эти разборки надоели и самой Алене Рапунцель, и она решила принять жесткие меры. Девушка запретила какие-либо свидания с маленьким Богданом, кроме тех, которые будут проходить в вип-доме. Более того, Алена Рапунцель запретила, чтобы Анастасия Голд общалась с ее сыном.

Звезда «Дом-2» Алёна Рапунцель поставила ультиматум Анастасии Голд

В итоге большинство пришли к выводу, что Алена Рапунцель продолжает успешно манипулировать Ильей с помощью ребенка, чтобы иметь возможность управлять им так, как ей хочется. Естественно, что вся эта ситуация влияет и на отношения Ильи Яббарова с Анастасией Голд.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:10

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