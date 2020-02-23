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Эксперты из США составили рейтинг из 15 самых безопасных автомобилей 2020 года

Серия краш-тестов и испытаний встроенных систем помогла экспертам NHTSA назвать 15 самых безопасных автомобилей 2020 года. Специалисты из США составили рейтинг, первое место в котором занял седан Toyota Camry.

Исследование, проведенное Национальным управлением безопасностью движения на трассах и Институтом страхования безопасности дорожного движения США, касалось определения безопасности автомобилей, представленных на современном рынке. В учет брались не только результаты краш-тестов, но и наличие систем предупреждения о переднем столкновении, автоматического экстренного торможения и помощи в удержании полосы движения.

Первое место с максимальными 10 баллами заняла модель Toyota Camry, которая отличилась высокой надежностью сборки, расширенным функционалом, экономичностью и комфортной ездой. Подобные показатели наблюдались и в Honda Insight, комплектация которой включала в себя мониторинг сонливости водителя, распознавание дорожных знаков и адаптивный круиз-контроль. Третье место разделили Kia Optima и Subaru Impreza, которые показали себя лучше всего в тестах лобового столкновения, движения после остановки и резкого торможения.

В рейтинге с менее внушительными результатами значились Honda Accord, Mazda3, Hyundai Veloster, Mazda6, Nissan Maxima, Toyota Corolla, Toyota Corolla Hybrid, Subaru Legacy, Volkswagen Passat, Kia Cadenza и Honda Civic. Большинство из них характеризуются просторным салоном, высоким качеством конструкции и надежностью во время аварийных ситуаций.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:04

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