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Беременная звезда «Дом-2» Саша Черно запустила ноутбуком в Иосифа Оганесяна

Звезда скандального телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно весьма оригинально поздравила своего супруга Иосифа Оганесяна с Днем Защитника Отечества, запустив в него ноутбуком. Так, все происходящее Иосиф Оганесян запечатлел на видео.

Беременная звезда «Дом-2» Саша Черно запустила ноутбуком в Иосифа Оганесяна

Видимо, решив, что День Защитника Отечества праздник не для романтики, Саша Черно поздравила своего супруга в своей привычной манере. Открыв дверь в комнату, где Иосиф слушал музыку, она запустила в него пакетом. У молодого человека получилось поймать презент. Как выяснилось позже, внутри был ноутбук. Иосиф выложил в Сети видео этого поздравления и написал, что всех поздравляет, в том числе и себя «не мужика», а также настоящих мужчин. В конце молодой человек признался, что очень любит свою жену.


Оценили такое поздравление и фолловеры пары. Они отметили, что ребята никогда не разведутся, потому что находятся на одной волне и очень хорошо понимают друг друга. Ко всему, они отметили, что Иосифу и Саше будет скучно отдельно друг от друга. Некоторые подчеркнули, что обожают на проекте «Дом-2» именно семью Иосифа Оганесяна и Саши Черно.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:56

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