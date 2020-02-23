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В Сети появилось видео развлечений звезд «Дом-2» Алёны Рапунцель с Анной Брянской

В социальных сетях появилось новое видео с тем, как развлекаются звезды «Дом-2» Алена Рапунцель и Анна Брянская. Ролик был снят на мобильный телефон.


Большинство тех, кто следит за новостями проекта «Дом-2», в курсе того, как закончилась прогулка Алены Рапунцель с Анной Брянской. Девушки прогуляли всю ночь, а утром Алена Рапунцель вернулась на телестройку в обществе Романа Макеева.

Видимо, свои приключения девушки решили повторить. В Сети появился новый ролик, где Алена Рапунцель вновь отрывается вместе с Анной Брянской. Все происходящее девушки запечатлели на смартфон.

В Сети появилось видео развлечений звезд «Дом-2» Алёны Рапунцель с Анной Брянской

Известно, что ранее участница проекта «Дом-2» Алена Рапунцель давала чуть-ли не клятву, что больше не будет употреблять спиртные напитки, так как она не хочет ставить под угрозу свои новые отношения с Денисом Мокроусовым. Однако, видимо, страсть к ночным прогулкам оказалась более сильной, чем чувства к новому молодому человеку. Стоит отметить, ранее уже говорили о том, что у Алены Рапунцель новый роман с Денисом Мокроусовым развивается очень стремительно, ребята даже говорили уже о свадьбе.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:49

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