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Раскрыты шесть главных денежных правил, которые нужно соблюдать после 40…
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Раскрыты шесть главных денежных правил, которые нужно соблюдать после 40 лет

Эксперты раскрыли 6 денежных правил, которые нужно соблюдать после 40 лет. Накопление и планирование помогут собрать достаточную сумму на заветную мечту.

Чтобы не беспокоится о деньгах, следует тщательно подходить к вопросу о покупках. Эксперты напоминают, что человек легко обходится без определенных вещей. В течение месяца раз в квартал можно экономить на некоторых товарах или развлечениях. Например, можно отказаться от посещения ресторанов и кинотеатров или продуктов питания. Можно начинать экономию с одного месяца в полгода и подсчитать, сколько на самом деле тратится на мелочи. Многие взрослые люди сталкиваются с проблемой отсутствия собственного жилья. Для приобретения квартиры достаточно выделять на эту цель такую сумму, чтобы деньги оставались только на фиксированные расходы. В 40 лет следует задуматься о выходе на пенсию, например, посоветоваться на счет частного пенсионного обеспечения, чтобы не страдать от бедности в старости.

Экономить помогает ежемесячное планирование, для которого не обязательно составлять точный бюджет, но разумно сравнить доходы и расходы. Следует вовремя погашать долги, а также инвестировать в недвижимость.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:37

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