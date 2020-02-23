Раскрыты шесть главных денежных правил, которые нужно соблюдать после 40 лет





Чтобы не беспокоится о деньгах, следует тщательно подходить к вопросу о покупках. Эксперты напоминают, что человек легко обходится без определенных вещей. В течение месяца раз в квартал можно экономить на некоторых товарах или развлечениях. Например, можно отказаться от посещения ресторанов и кинотеатров или продуктов питания. Можно начинать экономию с одного месяца в полгода и подсчитать, сколько на самом деле тратится на мелочи. Многие взрослые люди сталкиваются с проблемой отсутствия собственного жилья. Для приобретения квартиры достаточно выделять на эту цель такую сумму, чтобы деньги оставались только на фиксированные расходы. В 40 лет следует задуматься о выходе на пенсию, например, посоветоваться на счет частного пенсионного обеспечения, чтобы не страдать от бедности в старости.Экономить помогает ежемесячное планирование, для которого не обязательно составлять точный бюджет, но разумно сравнить доходы и расходы. Следует вовремя погашать долги, а также инвестировать в недвижимость.