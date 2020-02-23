Влад Соколовский признался, что в День защитника Отечества его не балуют подарками
Российский сольный исполнитель, работающий на стыке R&B и euro-pop, продюсер, танцор, актёр, телеведущий и участник балета Аллы Духовой «Тодес» Влад Соколовский признался, что в День защитника Отечества его не балуют подарками. Об этом экс-солист группы «БиС» рассказал журналу «Телепрограмма».
28-летний исполнитель поздравил мужчин с 23 февраля, пожелав всем, чтобы самая прекрасная женщина прикрывала сердце, а родные дети обнимали душу. Соколовский полагает, что именно в таких условиях будет ради чего жить и самореализовываться.
Главными мужскими качествами музыкант назвал мудрость, силу воли и умение держать слово. По словам экс-солиста группы «БиС», в День защитника Отечества он получает какие-то символические подарки. «В обществе почему-то так принято, что 23 февраля проходит еле заметно, а вот на 8 марта все гуляют, так гуляют!» – с иронией отметил певец.
28-летний исполнитель поздравил мужчин с 23 февраля, пожелав всем, чтобы самая прекрасная женщина прикрывала сердце, а родные дети обнимали душу. Соколовский полагает, что именно в таких условиях будет ради чего жить и самореализовываться.
Главными мужскими качествами музыкант назвал мудрость, силу воли и умение держать слово. По словам экс-солиста группы «БиС», в День защитника Отечества он получает какие-то символические подарки. «В обществе почему-то так принято, что 23 февраля проходит еле заметно, а вот на 8 марта все гуляют, так гуляют!» – с иронией отметил певец.