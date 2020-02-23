Влад Соколовский признался, что в День защитника Отечества его не балуют подарками

28-летний исполнитель поздравил мужчин с 23 февраля, пожелав всем, чтобы самая прекрасная женщина прикрывала сердце, а родные дети обнимали душу. Соколовский полагает, что именно в таких условиях будет ради чего жить и самореализовываться.Главными мужскими качествами музыкант назвал мудрость, силу воли и умение держать слово. По словам экс-солиста группы «БиС», в День защитника Отечества он получает какие-то символические подарки. «В обществе почему-то так принято, что 23 февраля проходит еле заметно, а вот на 8 марта все гуляют, так гуляют!» – с иронией отметил певец.