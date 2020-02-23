Лев Лещенко считает приемлемым использование мата в определенной ситуации





Во время разговора исполнитель обсудил передачу Максима Галкина на Youtube-канале под названием «Музыкалити». На съёмки приходят личности, которые часто ругаются матом. Как отметил Лев Лещенко, если это по делу, то он тоже может иногда так выразиться. Кроме этого, в ходе записи проекта супруга Пугачевой сам певец использовал в своей речи ругательство. Однако мэтр отечественной эстрады не одобряет такого поведения, когда оно переходит в действие, а не ограничивается словами.Говоря о непозволительных ситуациях с применением мата, певец намекнул на новый музыкальный клип немецкого музыканта Тилля Линдеманна из группы Rammstein. Видео было снято на песню Till the End. По словам Лещенко, он не верит в долгосрочную популярность проекта звезды, в названии которого присутствует матерное слово.