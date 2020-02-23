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Лев Лещенко считает приемлемым использование мата в определенной ситуации

Лев Лещенко рассказал журналистам о своем отношении к использованию мата. Народный артист считает подобные высказывания приемлемыми, если этого требует ситуация.
Лев Лещенко считает приемлемым использование мата в определенной ситуации

Во время разговора исполнитель обсудил передачу Максима Галкина на Youtube-канале под названием «Музыкалити». На съёмки приходят личности, которые часто ругаются матом. Как отметил Лев Лещенко, если это по делу, то он тоже может иногда так выразиться. Кроме этого, в ходе записи проекта супруга Пугачевой сам певец использовал в своей речи ругательство. Однако мэтр отечественной эстрады не одобряет такого поведения, когда оно переходит в действие, а не ограничивается словами.

Говоря о непозволительных ситуациях с применением мата, певец намекнул на новый музыкальный клип немецкого музыканта Тилля Линдеманна из группы Rammstein. Видео было снято на песню Till the End. По словам Лещенко, он не верит в долгосрочную популярность проекта звезды, в названии которого присутствует матерное слово.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:30

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