В Минобороны РФ намереваются приобрести роскошные авто на 30 млн рублей





Опубликованный на официальном портале государственных закупок тендер не включает уточнительных данных касательно марки, модели и типа премиум-каров, которые приобретут для нужд Минобороны России. Сообщается, что машины за 30 млн рублей получат моторы на дизельной основе, а их покупка свершится за счет "межбюджетного трансферта из казны субъекта страны". По словам представителей оборонного ведомства, авто задействуют для перевозки глав делегаций из других стран, которые прибывают с официальным визитом в РФ.Законы предписывают, что министерство не может покупать модели иностранного производства, поэтому 3 экземпляра эксклюзивных машин будут российской сборки. По мнению экспертов, ими вероятно станут BMW 7-Series из предприятий в Калининграде: внимание обращают на возможность приобретения 400-сильных BMW 750Ld xDrive, оснащенных M-пакетом и "турбодизелями". В то же время, линейка Aurus Senat не подходит под требования тендера, поскольку выпускается с единственным бензиновым двигателем.