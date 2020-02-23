Звезда «Дом-2» Ирина Пингвинова с горечью узнала о предательстве Дмитрия Чайкова





Для того, чтобы хоть как-то позлить своего возлюбленного Дмитрия Чайкова, Ирина Пингвинова начала принимать ухаживания со стороны Игоря Григорьева. Однако, как выяснилось, он ей совсем был не интересен, Ирина просто хотела вернуть своего молодого человека с помощью ревности, но прогадала.Более того, ведущие проекта хотят, чтобы к Дмитрию Чайкову на Остров приехала Яна Захарова, ведь она уверена, что он очень интересный молодой человек, и говорит, что не стоит разбрасываться такими парнями. О том, что Яну планируют заслать к Дмитрию, сообщил Ирине ведущий проекта «Дом-2» Влад Кадони. Своим подругам Ирина Пингвинова вся в слезах и вовсе призналась, что опасается того, что ее никто теперь не полюбит. В итоге многие начали утверждать, что Пингвиновой точно подберут пару.А вот Захаровой есть чего опасаться, ведь ранее она пыталась наладить общение с Виталием Еворовским, а Анастасия Стецевят намерена устроить разборки за своего экс-парня. Возможно, и за Пингвинову ей еще достанется от Стецевят.