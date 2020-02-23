"Не знаю, как так получилось": Настасья Самбурская показала свой “зуб-одиночку”

На новом снимке актриса запечатлена в микроавтобусе вместе со своей спящей командой. Самбурская сымитировала сон в дороге, прикрыв глаза и приоткрыв рот. Таким образом звезда показала свои зубы, из которых виден оказался лишь один. Артистка призналась, что не знает, как у нее получился такой кадр, уверяя, что все ее зубы на месте. Это может подтвердить стоматолог, а окулист – наличие обоих зрачков, которые тоже “потерялись” на снимке. В комментариях поклонники высоко оценили забавный кадр, отметив, что с нетерпением ждут выступления Самбурской в Ульяновске.Настасья Самбурская напомнила, что спектакль “Охота на мужчин” в ближайшее время состоится в Пензе, Саратове и Волгограде.