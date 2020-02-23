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Из-за утечки газа Кэти Перри потеряла сознание на съёмках «Американского идола»

Недавно с Кэти Перри произошла неприятная ситуация во время съёмок «Американского идола». Певица надышалась газом, после чего потеряла сознание.
Из-за утечки газа Кэти Перри потеряла сознание на съёмках «Американского идола»

По предоставленной информации, в ходе съёмок проекта некоторые участники начали жаловаться на странный запах, который витал в воздухе. По этой причине находившиеся в здании звезды позвонили в экстренные службы, а сами вышли на улицу. Судя по всему, Кэти Перри успела надышаться достаточным количеством газа, поскольку она упала в обморок рядом с пожарным. До этого артистка сетовала на головную боль. Однако все закончилось хорошо и сейчас любимица миллионов поклонников в порядке.

На странице в Instagram наставница «Американского идола» сообщила фанатам, что с ней все хорошо. Исполнительница шутливо отметила, что потеряла сознание из-за выступлений талантливых конкурсантов. Некоторое время назад Кэти Перри получила место посла в Фонде защиты детей при British Asian Trust. Главная задача певицы заключается в борьбе с торговлей людьми на территории Индии.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 14:10

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