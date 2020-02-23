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Дженнифер Лопес поздравила своих детей-двойняшек с 12-летием

Дженнифер Лопес показала редкое фото своих детей-двойняшек. Певица опубликовала кадр на своей странице в Instagram в честь 12-летия наследников.
Дженнифер Лопес поздравила своих детей-двойняшек с 12-летием

На снимке дети знаменитости запечатлены в колыбели, а сама Дженнифер Лопес склоняется над ними и улыбается. Поклонники пришли к выводу, что на этом снимке двойняшки Максимиллиан и Эмма запечатлены в первый месяц после рождения. Оказалось, что 22 февраля им исполнилось 12 лет, в связи с чем певица поздравила их, отметив, что все равно будет считать своими “прекрасными кокосиками”.

В комментариях поклонники знаменитости осыпали звездную семью пожеланиями. Как известно, Дженнифер Лопес родила двойняшек в браке с Марком Энтони, официальный развод с которым последовал в 2014 году.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:17

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