Дженнифер Лопес поздравила своих детей-двойняшек с 12-летием

На снимке дети знаменитости запечатлены в колыбели, а сама Дженнифер Лопес склоняется над ними и улыбается. Поклонники пришли к выводу, что на этом снимке двойняшки Максимиллиан и Эмма запечатлены в первый месяц после рождения. Оказалось, что 22 февраля им исполнилось 12 лет, в связи с чем певица поздравила их, отметив, что все равно будет считать своими “прекрасными кокосиками”.В комментариях поклонники знаменитости осыпали звездную семью пожеланиями. Как известно, Дженнифер Лопес родила двойняшек в браке с Марком Энтони, официальный развод с которым последовал в 2014 году.