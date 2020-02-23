Леонид Агутин показал накачанные мускулы и поздравил с 23 февраля

51-летний певец продемонстрировал накачанные мышцы, позируя возле зеркала. В одной руке артист держал смартфон, а второй показывал «класс». Агутин был одет в майку-тельняшку, на которой блестела золотистая брошь. Рука певца была украшена часами с черным ремешком. «С праздником, защитники Отечества!!! Мирного неба, верной удачи, хорошей зарплаты, настоящего счастья и большой любви вам, дорогие наши!!!» - написал исполнитель под фото.Отметим, что Instagram-подписчики поблагодарили Леонида Агутина за поздравление с 23 февраля. Кроме этого, поклонники восхитились замечательной спортивной формой, в которой находится певец.