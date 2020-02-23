Звезда «Дом-2» Саша Черно помирилась с отцом





Около года у Саши Черно никак не получалось наладить общение со своим отцом Вадимом Олеговичем. Однако недавно Черно в своем личном блоге написала, что у нее наконец получилось помириться со своим папой. Так, девушка провела время в кафе в кругу своих близких друзей. О подробностях примирения Саша Черно пока рассказывать не стала. Возможно, ее отец все-таки решил сменить свой гнев на милость, потому что скоро Черно должна родить ребенка. Ранее Иосиф Оганесян и вовсе сообщал, что Саша Черно ждет мальчика.Конфликт между дочерью и отцом случился из-за того, что Саша отправилась на скандальную телестройку. Потом и вовсе выбрала любовь и уехала на Острова. В итоге Иосиф даже встречался с мужчиной, чтобы помирить свою жену с папой, который ее вырастил. Сейчас отношения между Сашей Черно и ее отцом начали налаживаться.