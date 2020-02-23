В Сети рассказали о плюсах и минусах "горящих" туров





Наиболее частой причиной появления "горящих" путевок является наличие нераспроданных туров у туроператоров. Такая ситуация возникает, если организатор подготовил множество поездок, 30% которых накануне вылета не были забронированы. Подобные предложения имеют несколько преимуществ, которые включают в себя дешевизну, привлекающую множество туристов. Несмотря на низкую стоимость, здесь наблюдается и высокий уровень сервиса: проживание в дорогих отелях, трехразовое питание и культурная программа. Более того, туроператоры завлекают клиентов дополнительными бонусами - посещением СПА, ресторана, массажного кабинета и т. д.Все же, "горящие" туры имеют и ряд минусов, которые следует учесть во время покупки. К примеру, сбор для поездки требует от туриста чрезвычайной оперативности, поскольку проводится за несколько часов. Для семей с несколькими детьми это может стать проблемой. Кроме того, отказаться от тура впоследствии нельзя, о чем предупреждают организаторы. Наконец, изменить дату вылета, сроки пребывания и условия проживания нельзя, что станет критическим в случае потенциального пребывания не сезон. Перед приобретением тура рекомендуется изучить все подробности предлагаемой поездки, культурных особенностей страны и отзывы побывавших в ней туристов.