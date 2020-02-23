Хоккеист Павел Буре станет отцом в четвертый раз
Хоккеист Павел Буре готовится стать отцом в четвертый раз. В Сети заговорили о беременности Алины Хасановой после ее появления на приуроченном ко Дню защитника Отечества мероприятии.
В своем Instagram-аккаунте Алина Хасанова показала кадры с праздника, организованного в честь 23 февраля. Супруга хоккеиста выбрала черный наряд, который не помог ей скрыть заметно округлившийся живот. Поклонники считают, что она вскоре отправится в роддом, поскольку сейчас находится на крайних сроках. В Сети уже начали поздравлять Павла Буре с пополнением в семье. Дело в том, что хоккеист предпочел не распространяться об “интересном положении” своей жены.
В 2018 году семья стала многодетной после рождения третьего ребенка. Сейчас у Павла Буре подрастает годовалась дочь Анастасия, а также имеются старшие наследники Павел и Палина.
В своем Instagram-аккаунте Алина Хасанова показала кадры с праздника, организованного в честь 23 февраля. Супруга хоккеиста выбрала черный наряд, который не помог ей скрыть заметно округлившийся живот. Поклонники считают, что она вскоре отправится в роддом, поскольку сейчас находится на крайних сроках. В Сети уже начали поздравлять Павла Буре с пополнением в семье. Дело в том, что хоккеист предпочел не распространяться об “интересном положении” своей жены.
В 2018 году семья стала многодетной после рождения третьего ребенка. Сейчас у Павла Буре подрастает годовалась дочь Анастасия, а также имеются старшие наследники Павел и Палина.