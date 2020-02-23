«Служивые» парни проекта «Дом-2» показали свои армейские снимки





Так, один из тех, кто успел отдать долг Родине, Сергей Захарьяш. Он отмечает, что участие в проекте ему отчасти напомнило армию. Стоит отметить, Сергей отучился в Белорусском государственном университете и получил квалификацию военного юриста. Сейчас молодой человек признается, что всю жизнь военному делу посвящать не хотел бы, но опыту, который у него есть, благодарен.Игорь Русанов и вовсе настолько сильно хотел служить, что обманул медкомиссию. Участник «Дом-2» с 2011 по 2012 год служил в МЧС. По словам Игоря, на тот момент он не знал, чему именно посвятить свою жизнь, и принял решение отправиться в армию.Чуть больше года на армейской службе провел и Никита Уманский. Участник «Дом-2» уверен, что если бы не служба ранее, то точно сбежал бы с проекта уже через неделю-другую, но армейская служба его закалила. Более того, после службы у Никиты остались хорошие воспоминания о том времени.