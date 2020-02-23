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«Служивые» парни проекта «Дом-2» показали свои армейские снимки

Среди тех, кто принимает участие в телевизионном проекте «Дом-2», тоже есть такие ребята, которые служили в армии. 23 февраля в День Защитника Отечества они поделись своими фотографиями со времен службы.

«Служивые» парни проекта «Дом-2» показали свои армейские снимки

Так, один из тех, кто успел отдать долг Родине, Сергей Захарьяш. Он отмечает, что участие в проекте ему отчасти напомнило армию. Стоит отметить, Сергей отучился в Белорусском государственном университете и получил квалификацию военного юриста. Сейчас молодой человек признается, что всю жизнь военному делу посвящать не хотел бы, но опыту, который у него есть, благодарен.

Игорь Русанов и вовсе настолько сильно хотел служить, что обманул медкомиссию. Участник «Дом-2» с 2011 по 2012 год служил в МЧС. По словам Игоря, на тот момент он не знал, чему именно посвятить свою жизнь, и принял решение отправиться в армию.


Чуть больше года на армейской службе провел и Никита Уманский. Участник «Дом-2» уверен, что если бы не служба ранее, то точно сбежал бы с проекта уже через неделю-другую, но армейская служба его закалила. Более того, после службы у Никиты остались хорошие воспоминания о том времени.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:42

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