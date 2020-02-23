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Дочь Сергея Безрукова Мария подарила звездному отцу на 23 февраля сделанный своими руками галстук

В честь 23 февраля на странице Сергея Безрукова в Instagram появилась новая публикация. Актер показал поклонникам галстук, который ему подарила 3-летняя дочь Мария и при этом сама его раскрасила.
Дочь Сергея Безрукова Мария подарила звездному отцу на 23 февраля сделанный своими руками галстук

В подписи к посту артист рассказал, что как только он вернулся домой, там его ожидал подарок от ребенка. Затем Сергей Безруков эмоционально поздравил аудиторию с Днем Защитника Отечества. Фанаты и звездные коллеги знаменитости остались в восторге от подарка, который отцу приготовила наследница. Как отметили поклонники, такой галстук нигде нельзя купить, а дочь звезды сериала «Бригада» вручила ему действительно эксклюзивную вещь.

Режиссёр очень любит своих детей – Марию и годовалого Степана Безруковых. Он часто показывает подписчикам семейные кадры в своем блоге. Во время новогодних праздников актер разместил сюжет, в котором станцевал с дочерью медленный танец. В то же время ранее сценарист предпочитал не демонстрировать публике младшего сына. А пару недель назад он порадовал фанатов видео, на котором мальчик катался на надувных санках. Матерью наследников артиста является Анна Матисон. Супруги познакомились в 2015 году, когда продюсер был женат на Ирине Безруковой. Уже в марте 2016 года пара поженилась, а летом у них родился первенец. В конце 2018 года на свет появился сын.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:05

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