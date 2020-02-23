Российские звезды поздравили мужчин с Днем защитника Отечества
Российские звезды шоу-бизнеса поздравили мужчин с Днем защитника Отечества. Свои публикации в честь праздника, а также пожелания они опубликовали на своих страницах в Instagram.
Известная балерина Анастасия Волочкова напомнила подписчикам, что поздравлять 23 февраля стоит не только мужчин, но и женщин, ведь они наравне с представителями сильного пола не раз защищали Родину. Поздравление звезда адресовала "всем сильным духом женщинам и мужчинам".
Свое поздравление опубликовала и певица Зара, разместив снимок и пожелав в описании к посту здоровья всем мужчинам, а также их близким.
Семейный снимок решила опубликовать Наталья Подольская, на котором она запечатлена с супругом Владимиром Пресняковым и их сыном Артемом. Их она назвала своей опорой, любовью и жизнью.
Супруга Павла Воли Ляйсан Утяшева уверена, что праздник защитника Отечества является прекрасным днем для очередного признания в любви супругам, отцам, сыновьям и дедушкам. В подписи к публикации телеведущая отметила, что жизнь без мужчин невозможна, а женщинам всегда нужны мужской ум, сила, забота, умение рационально подходить к решению разных вопросов и всегда брать ответственность на себя.
Катя Лель также выразила свои поздравления в видеоролике с Бали, где в настоящий момент отдыхает с семьей, а певица Валерия показала фанатам снимок отца в период службы в рядах Советской армии в Дрездене в 1964 году, сообщается в материале издания "Слово и дело".
Известная балерина Анастасия Волочкова напомнила подписчикам, что поздравлять 23 февраля стоит не только мужчин, но и женщин, ведь они наравне с представителями сильного пола не раз защищали Родину. Поздравление звезда адресовала "всем сильным духом женщинам и мужчинам".
Свое поздравление опубликовала и певица Зара, разместив снимок и пожелав в описании к посту здоровья всем мужчинам, а также их близким.
Семейный снимок решила опубликовать Наталья Подольская, на котором она запечатлена с супругом Владимиром Пресняковым и их сыном Артемом. Их она назвала своей опорой, любовью и жизнью.
Супруга Павла Воли Ляйсан Утяшева уверена, что праздник защитника Отечества является прекрасным днем для очередного признания в любви супругам, отцам, сыновьям и дедушкам. В подписи к публикации телеведущая отметила, что жизнь без мужчин невозможна, а женщинам всегда нужны мужской ум, сила, забота, умение рационально подходить к решению разных вопросов и всегда брать ответственность на себя.
Катя Лель также выразила свои поздравления в видеоролике с Бали, где в настоящий момент отдыхает с семьей, а певица Валерия показала фанатам снимок отца в период службы в рядах Советской армии в Дрездене в 1964 году, сообщается в материале издания "Слово и дело".