АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Раскрыта польза употребления в пищу листьев…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

В Сети рассказали, каким образом усилить яркость автомобильных фар

Многие водители сталкиваются с проблемой тусклых автомобильных фар во время езды в дождливую или туманную погоду. В Сети рассказали, каким образом усилить яркость ходовых огней.

Независимый автоэксперт Дмитрий Попов сообщил, что низкая яркость фар способна принести множество проблем водителю, которые существенно увеличивают риск ДТП во время осадков. Несмотря на то, что есть множество способов борьбы с тусклым светом ходовых огней, не все из них являются легальными. К примеру, хотя ксеноновые аналоги обеспечивают идеальную подсветку, они одновременно могут ослепить автовладельцев во встречном потоке. Более того, неоднократно регистрировались случаи взрыва дешевого "ксенона".

В то же время Попов утверждает, что популярные ныне светодиодные лампы не эффективно освещают дорогу, поэтому находятся под вопросом. Водителям рекомендуется учитывать наличие на тех или иных фарах надписи "Не предназначено для использования на общественных дорогах", эксплуатация которых несет за собой ответственность по 12.5 ч.1 КоАП РФ. Лучшим методом повышения яркости считается периодическая полировка. Зубной порошок или паста могут дать позитивный результат, если применять полировальную машину.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рабочая группа определила концепцию голосования по обновленной Конституции…
Похудевшая Лолита Милявская на видео в купальнике высмеяла слова Дмитрия Иванова о…
Боксер Алексей Тищенко объяснил, почему Тайсон Фьюри победил Деонтея…
Наталья Поклонская поздравила россиян с Днем защитника Отечества, облачившись в мини и колготки в…
Эксперты из США рассказали, почему Россия не может построить свой…
"Остановить невозможно": Андрей Григорьев-Апполонов признался в проблемах с…
Новый флагманский смартфон от Meizu получит экран с частотой в 90…
Лидия Федосеева-Шукшина требует с директора фонда мужа Николая Кузнецова 2 млн…
Ученые перечислили неожиданные симптомы развития рака…
Новорожденный сын Джигана и Оксаны Самойловой впервые увидел…
Специалисты составили ТОП-3 лучших «заряженных»…
Валерия ответила на критику своего нового снимка: «Я Вам…
Приверженец теории плоской Земли из США Майк Хьюз погиб при запуске самодельной…
Раскрыта польза употребления в пищу листьев…
В 90-е годы Алла Пугачева пережила клиническую смерть из-за отторжения грудных…
Истребитель Су-57 вскоре получит образец новой гиперзвуковой…
Валерий Афанасьев воспитывает сына молодой жены Наталии…
Названы продукты, ошибочно включенные в список…
Автоэксперты рассказали, как правильно провести притирку…
Митя Фомин в честь 23 февраля показал армейское фото…
Стало известно о фиктивности брака Любови Успенской и Александра…
Эксперты из Organic Welcome рекомендуют съедать по 2 банана в…
Александр Маршал признался, что получает 12 тысяч рублей…
Тренер Веди Мамедов оценил победу Петроса Ананяна над Субриэлем…
Эксперты рассказали о действиях при пробуждении посреди ночи, мешающих снова…
На Тихоокеанском флоте проходит празднование 23…
Эраст Гарин вернулся к Хесе Локшиной после 6-летнего романа с другой…
Дмитрий Тарасов снова…
Просмотреть все новости