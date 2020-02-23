В Сети рассказали, каким образом усилить яркость автомобильных фар





Независимый автоэксперт Дмитрий Попов сообщил, что низкая яркость фар способна принести множество проблем водителю, которые существенно увеличивают риск ДТП во время осадков. Несмотря на то, что есть множество способов борьбы с тусклым светом ходовых огней, не все из них являются легальными. К примеру, хотя ксеноновые аналоги обеспечивают идеальную подсветку, они одновременно могут ослепить автовладельцев во встречном потоке. Более того, неоднократно регистрировались случаи взрыва дешевого "ксенона".В то же время Попов утверждает, что популярные ныне светодиодные лампы не эффективно освещают дорогу, поэтому находятся под вопросом. Водителям рекомендуется учитывать наличие на тех или иных фарах надписи "Не предназначено для использования на общественных дорогах", эксплуатация которых несет за собой ответственность по 12.5 ч.1 КоАП РФ. Лучшим методом повышения яркости считается периодическая полировка. Зубной порошок или паста могут дать позитивный результат, если применять полировальную машину.