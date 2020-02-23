Рабочая группа определила концепцию голосования по обновленной Конституции России





Как отметил сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию страны Павел Крашенинников, гражданам страны в бюллетене будет выноситься вопрос о согласии или непринятии определенного изменения. Сам вопрос перед этим должен получить утверждение президента. Весь блок примут единственным пакетом, а после трех чтений в Госдуме будет проведено голосование, утверждение Советом Федерации и подписание президентом. Лишь после этого они будут вынесены на всероссийское голосование, которое регламентируют отдельным законом.Ответственных за наблюдение во время голосования и подсчета голосов назначит Общественная палата и региональные ведомства. Рабочая группа заинтересована в том, чтобы в ходе этого процесса за порядком следили достаточно доверенных лиц. Ожидается, что соглашение на счет этого будет заключено с Ассоциацией юристов.