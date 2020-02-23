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Рабочая группа определила концепцию голосования по обновленной Конституции России

Рабочая группа определила концепцию голосования по Конституции. Общественная палата сможет назначить наблюдателей, а президент решит вопрос о бюллетене.
Рабочая группа определила концепцию голосования по обновленной Конституции России

Как отметил сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию страны Павел Крашенинников, гражданам страны в бюллетене будет выноситься вопрос о согласии или непринятии определенного изменения. Сам вопрос перед этим должен получить утверждение президента. Весь блок примут единственным пакетом, а после трех чтений в Госдуме будет проведено голосование, утверждение Советом Федерации и подписание президентом. Лишь после этого они будут вынесены на всероссийское голосование, которое регламентируют отдельным законом.

Ответственных за наблюдение во время голосования и подсчета голосов назначит Общественная палата и региональные ведомства. Рабочая группа заинтересована в том, чтобы в ходе этого процесса за порядком следили достаточно доверенных лиц. Ожидается, что соглашение на счет этого будет заключено с Ассоциацией юристов.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:35

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