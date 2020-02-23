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Похудевшая Лолита Милявская на видео в купальнике высмеяла слова Дмитрия Иванова о ЗОЖ

После расставания с пятым мужем Лолита Милявская заметно похудела. На новом видео в купальнике, размещенном в Instagram, певица высмеяла слова Дмитрия Иванова о ЗОЖ.
Похудевшая Лолита Милявская на видео в купальнике высмеяла слова Дмитрия Иванова о ЗОЖ

Таким образом знаменитость посмеялась над недавно сказанными экс-супругом словами, что она не придерживается здорового образа жизни. Лолита Милявская поделилась с фанатами свежим роликом, в котором запечатлена в белом купальнике. В подписи к видео звезда шоу-бизнеса раскритиковала реплику супруга. «Я не люблю игры в здоровый образ жизни», - заявила артистка и добавила, что прислушивается к своему организму. Также она рассказала, что хочет поплавать в бассейне перед концертом. Еще в начале записи сюжета представительница эстрады пожаловалась на то, что не умеет снимать ролики в купальнике так, как это делает молодое поколение.

Сейчас Лолита находится в Штутгарте. По ее словам, поклонники раскупили все билеты на грядущий концерт кумира. В комментариях многие спрашивали у Милявской, как она похудела. Как отметила певица, она никогда не использовала таблетки для снижения веса, и посоветовала всем, кто хочет иметь идеальную фигуру, сбрасывать его естественным образом.

В последнее время имя артистки часто всплывает в СМИ, а все из-за бракоразводного процесса с тренером игры в сквош. Между супругами часто вспыхивают конфликты, однако это происходит в соцсетях. На днях Иванов написал в микроблоге, что его жена страдает от пагубных привычек и не ведет ЗОЖ.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 12:29

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