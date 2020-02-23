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Боксер Алексей Тищенко объяснил, почему Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера

Матч-реванш Деонтея Уайлдера против Тайсона Фьюри вызвал ажиотаж среди поклонников бокса из-за неожиданного результата. Боксер Алексей Тищенко объяснил, почему британо-ирландский спортсмен победил американца.

Легендарные тяжеловесы Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри соревновались еще в 2018 году, поединок которых закончился для боксеров ничьей. Теперь же, в Лас-Вегасе 31-летний чемпион из Великобритании победил 34-летнего спортсмена из США. Победитель также отправил соперника в нокдаун во время третьего раунда, а после седьмого - закончил поединок из-за того, что Уайлдер несколько раз падал на канвас. По мнению российского боксера Алексея Тищенко, триумф достался британцу благодаря более ответственной подготовке.

Тищенко считает, что Фьюри сумел превзойти Уайлдера с помощью психологического доминирования, а также учета ошибок во время прошлого поединка. Стоит отметить, что предыдущее взвешивание спортсменов показало, что Тайсон Фьюри был на 19,4 кг тяжелее, чем Уайлдер. С этого момента у последнего насчитывается 42 победы и один проигрыш - как раз против недавнего противника. А его соперник остался непобедимым - на его счету 30 успешных поединков.

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Спорт / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:21

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