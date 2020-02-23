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Наталья Поклонская поздравила россиян с Днем защитника Отечества, облачившись в мини и колготки в горошек

Наталья Поклонская поздравила россиян с Днем защитника Отечества, показав колготки в горошек. Депутат Госдумы РФ разместила соответствующий пост на своей странице в сети Instagram.

Наталья Поклонская пожелала мужчинам всегда быть сильными и мужественными, а также благородными с женщинами. Она считает важным для представителей сильной половины человечества беречь свои лучшие качества. Данный пост в своем микроблоге она дополнила фотографией, для которой позирует в платье в пайетках, открывающем вид на ноги. Свой образ депутат дополнила колготками в крупный горох, а также босоножками на шпильке. Образ представительницы Госдумы раскритиковали подписчики, сравнив ее с фотомоделью, подрабатывающей из-за недостатка зарплаты. Фолловеры также исправили Поклонскую, отметив, что 23 февраля празднуется День защитника Отечества, а не мужчин.

При этом некоторые встали на защиту депутата, а также похвалили ее привлекательный внешний вид.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:10

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