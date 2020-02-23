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Эксперты из США рассказали, почему Россия не может построить свой авианосец

Эксперты из США назвали причины, из-за которых Россия не сможет построить свой авианосец. По словам американцев, РФ является "выдающейся сухопутной державой", которой не нужны корабли подобного типа.

Журналисты The National Interest коснулись темы того, почему Россия за все годы своего существования не обзавелась флотом из передовых авианосцев. По мнению американских специалистов, подобная ситуация связана с недостатком опыта, средств и технологов, которые могли бы заниматься созданием и эксплуатацией военных суден. Более того, члены НАТО, Китай и страны Ближнего Востока будут сдерживать РФ в пределах “небезопасных границ".

Все же, для России вполне достаточно пребывания в качестве сухопутной державы для политического воздействия на Европу. Это достигается с помощью расширения влияния на Средиземное море, которое не требует наличия в ВМФ авианосцев. К примеру, отечественные подлодки считаются основной ударной силой российского флота, которые считаются самыми передовыми в мире на данный момент. Это подтверждается многочисленными инцидентами с участием субмарин в близлежащих акваториях соседних стран.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:56

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