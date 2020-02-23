"Остановить невозможно": Андрей Григорьев-Апполонов признался в проблемах с алкоголем





Певец появился на концерте коллеги Игоря Матвиенко, где поговорил с журналистами о влиянии на себя алкоголя. Как оказалось, артисты поддерживают друг друга, в том числе в непростых ситуациях, например, Матвиенко “журит” Григорьева-Апполонова за спиртное и получает аналогичные наставления в ответ. Певец считает звезду своим родственником, поскольку он приходится крестным отцом его старшему сыну. Помимо прочего, солист “Иванушек International” называет музыканта своим другом, которому это не мешает штрафовать его за хулиганство. Андрей Григорьев-Апполонов признался, что такие меры не смогут его остановить.Певец не собирается жениться в ближайшее время, а недавнюю попытку приписать ему внебрачного ребенка он назвал “невменяемостью” девушки.