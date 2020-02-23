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Лидия Федосеева-Шукшина требует с директора фонда мужа Николая Кузнецова 2 млн рублей

Николай Кузнецов хотел отсудить у артистки 3 млн рублей за обвинение в мошенничестве. Тем не менее Лидия Федосеева-Шукшина выиграла суд и теперь требует компенсацию с директора фонда в размере 2 млн рублей.
Лидия Федосеева-Шукшина требует с директора фонда мужа Николая Кузнецова 2 млн рублей

Изначально иск предназначался знаменитости, однако затем бизнесмен решил включить в качестве ответчика ее наследницу Ольгу Шукшину. Вот только это дело бизнесмен проиграл, хотя это еще не конец истории, поскольку теперь звезда кино собирается взыскать с Николая Кузнецова около 2 млн рублей. Ее интересы представляет Юлия Вербицкая, заявившая, что они с женой Бари Алибасова потребуют с директора фонда моральную компенсацию. Адвокат добавила, что в течение всего процесса он не сдерживал эмоций и позволил себе оскорбить юриста.

В последнее время Лидию Федосеевну-Шукшину преследуют неприятности. 2 года назад стало известно, что внучка звезды отечественного кино Анна Трегубенко продала ее квартиру в центре Петербурга по цене 7 млн рублей. Выяснилось, что девушка пошла на такой шаг из-за финансовых проблем, а еще она не одобряла состояние жилья.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 11:32

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