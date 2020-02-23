Медики назвали группы женщин, наиболее подверженных раку груди





Рак молочных желез имеет ряд ключевых симптомов, среди которых отечность груди и болевые ощущения, шелушение и видимые изменения сосков, необычные выделениях из них, а также шишки, уплотнения и припухлости. В группе риска находятся женщины после 55 лет, а причиной служит изменение гормонального фона, а также представительницы прекрасного пола с плотной структурой молочной железы. Также следить за здоровьем груди следует женщинам, менструальный период которых начался до 12 лет из-за повышенного риска онкологии, а также тем, кто впервые родил после 35 лет.На появление образования в груди влияют приемы прогестерона и эстрогена после менопаузы, также существует генетический фактор. В завершение медики отмечают женщин, не имеющих в своей жизни детей, а также тех, у кого менопауза наступила после 55 лет.