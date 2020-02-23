Новый флагманский смартфон от Meizu получит экран с частотой в 90 Гц
Комплектация нового смартфона Meizu 17 вскоре пополнится экраном с повышенной частотой обновления. Флагманское устройство от китайской компании предоставит покупателям выбор между 60-Гц и 90-Гц дисплеем.
Хотя линейки от Meizu не так востребованы, как продукция от конкурирующих брендов на рынке смартфонов, китайская компания часто радует клиентов удивительными и впечатляющими форм-факторами. Подобный подход ожидается и для будущего телефона Meizu 17. Надежный китайский источник раскрыл часть характеристик, а также дату выпуска предстоящего девайса. По словам инсайдера, устройство будет предлагать высококачественную 90 Гц OLED-панель и появится в продаже в апреле.
Эксперты также поделились несколькими фотографиями пользовательского интерфейса Flyme, а также готовящегося к выходу флагмана. На скриншотах видно, что новинка будет поддерживать дисплей FHD+ с разрешением 1080 x 2206 пикселей. Кроме того, работу Meizu 17 обеспечит процессор Qualcomm Snapdragon 865 с модемом X55 для двухрежимной сети 5G. Продукт также получит дисплей без рамок с урезанной "бровью" в верхней части экрана.
Хотя линейки от Meizu не так востребованы, как продукция от конкурирующих брендов на рынке смартфонов, китайская компания часто радует клиентов удивительными и впечатляющими форм-факторами. Подобный подход ожидается и для будущего телефона Meizu 17. Надежный китайский источник раскрыл часть характеристик, а также дату выпуска предстоящего девайса. По словам инсайдера, устройство будет предлагать высококачественную 90 Гц OLED-панель и появится в продаже в апреле.
Эксперты также поделились несколькими фотографиями пользовательского интерфейса Flyme, а также готовящегося к выходу флагмана. На скриншотах видно, что новинка будет поддерживать дисплей FHD+ с разрешением 1080 x 2206 пикселей. Кроме того, работу Meizu 17 обеспечит процессор Qualcomm Snapdragon 865 с модемом X55 для двухрежимной сети 5G. Продукт также получит дисплей без рамок с урезанной "бровью" в верхней части экрана.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:40