Скотт Уоринг нашел на картах Google Earth светящийся НЛО в момент захвата самолета





По словам Уоринга, объект имеет розовую полукруглую заднюю часть, а передняя запечатлена светящейся белым цветом. Данная расцветка, по словам уфолога, объясняется тем, что корабль инопланетян приоткрыл часть своего защитного щита, чтобы взять на свой борт вещи и, возможно, людей из самолета, а в него поместить другие предметы.Данный снимок Уоринг назвал уникальным запечатленным событием, ведь ранее пришельцы стирали все следы своего присутствия из человеческой памяти. Конспиролог в очередной раз заявил о найденном им 100% доказательстве существования внеземных цивилизаций, которые похищают людей для изучения.