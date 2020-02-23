Ученые перечислили неожиданные симптомы развития рака гортани
Ученые назвали неожиданные симптомы развития рака гортани. Даже хрипота может свидетельствовать о негативных изменениях.
Медики сообщили, что рак гортани является видоизмененным раком кожи, который развивается на слизистой оболочке горла. Рост опухоли происходит быстро, поэтому важно обнаружить ее на ранних стадиях, в чем помогут знания о первых симптомах. В частности, неожиданно проявившаяся хрипота может свидетельствовать о поражении голосовых связок. Иногда больные замечают кровь при кашле. Если симптомы не проходят на протяжении трех недель, то в таком случае необходимо обратиться за помощью к врачу.
Чтобы снизить риск развития недуга рекомендуется отказаться от курения и употребления алкоголя. Врачи отмечают, что регулярные обследования помогут выявить болезнь вовремя при ее наличии, что существенно повысит шансы на выздоровление.
Медики сообщили, что рак гортани является видоизмененным раком кожи, который развивается на слизистой оболочке горла. Рост опухоли происходит быстро, поэтому важно обнаружить ее на ранних стадиях, в чем помогут знания о первых симптомах. В частности, неожиданно проявившаяся хрипота может свидетельствовать о поражении голосовых связок. Иногда больные замечают кровь при кашле. Если симптомы не проходят на протяжении трех недель, то в таком случае необходимо обратиться за помощью к врачу.
Чтобы снизить риск развития недуга рекомендуется отказаться от курения и употребления алкоголя. Врачи отмечают, что регулярные обследования помогут выявить болезнь вовремя при ее наличии, что существенно повысит шансы на выздоровление.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:24