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Индийские медики рассказали о полезных свойствах тимьяна для профилактики рака

Индийские медики назвали полезные свойства тимьяна, который следует включить в рацион. Среди них профилактика рака благодаря наличию в растении антиоксидантов.

Эксперты из Индии отмечают, что рак является одним из самых опасных заболеваний. Недуг требует множества усилий, терпения в лечении и позитивного настроя, а в некоторых случаях и больших финансовых затрат. Поэтому медики советуют людям выполнять меры по профилактике онкологии, среди которых и правильное питание. Одним из важных растений в этом вопросе является тимьян. Он богат тимолом, урсоловой кислотой, линалолом, аскаридолом, карниофилленом, борнеолом, которые обладают полезными для организма антиоксидантными свойствами. Также растение содержит эфирные масла, обладающие антисептическими и противовоспалительными свойствами.

Из растения можно готовить настои и чаи, улучшающие качество сна и эмоциональное состояние человека. Отвары помогают снизить проявление радикулита, невралгии, а также уменьшают воспалительные процессы рта, гортани, глотки и легких.

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Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 13:40

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