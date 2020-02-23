Индийские медики рассказали о полезных свойствах тимьяна для профилактики рака





Эксперты из Индии отмечают, что рак является одним из самых опасных заболеваний. Недуг требует множества усилий, терпения в лечении и позитивного настроя, а в некоторых случаях и больших финансовых затрат. Поэтому медики советуют людям выполнять меры по профилактике онкологии, среди которых и правильное питание. Одним из важных растений в этом вопросе является тимьян. Он богат тимолом, урсоловой кислотой, линалолом, аскаридолом, карниофилленом, борнеолом, которые обладают полезными для организма антиоксидантными свойствами. Также растение содержит эфирные масла, обладающие антисептическими и противовоспалительными свойствами.Из растения можно готовить настои и чаи, улучшающие качество сна и эмоциональное состояние человека. Отвары помогают снизить проявление радикулита, невралгии, а также уменьшают воспалительные процессы рта, гортани, глотки и легких.