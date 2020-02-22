«В Европе волнуешься, а в России – паникуешь»: Елизавета Пескова сдала первую сессию в МГИМО

22-летняя дочь Дмитрия Пескова ранее жила в Париже, а сейчас осваивается в Москве. Как известно, ее отец настоял на получении первого образования в России, однако проучившись год в институте при МГУ девушка поступила в французскую школу бизнеса. Одновременно с учебой Елизавета Пескова успевала работать консультантом в одном из престижных бутиков женской одежды и помогать маме с воспитанием братьев.В недавнем записи студентка поделилась своими эмоциями после сдачи экзаменов в Московском институте международных отношений. Она сообщает, что сравнить сессию «тут и в Париже» она не может. По ее словам, в Европе человек «волнуется», а в России – «паникует». Почему так происходит, Елизавета Пескова решила рассказать в одном из будущих видео на своем YouTube канале или в интервью журналистам.В заключение дочь Дмитрия Пескова рассказала, что ей удалось успешно закрыть все сессии, кроме одной – «с пересдачей на четверку».