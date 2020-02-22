Алеся Кафельникова в стильном образе стала похожей на мать Марию Тишкову

Сейчас 21-летняя звездная наследница находится в Париже. На днях она показала подписчикам наряд в стиле casual, примерив серый свитер, кожаный жакет и темные брюки. В подписи к сюжету Алеся Кафельникова написала, что все чаще начала узнавать в себе мать. Некоторые фолловеры согласились с кумиром и отметили, что гены – интересная вещь. Многие юзеры остались под впечатлением от красоты дочери теннисиста, о чем свидетельствуют комментарии.У модель сложные отношения с обоими родителями. С отцом Евгением Кафельниковым она поддерживает натянутое общение, а с Марией Тишковой совсем не разговаривает. По словам дочери звезд, иногда она размещает фотографии в своем блоге, но с матерью не созванивается. У девушки более теплые отношения с ее менеджером, чем с родственниками.Бывшая супруга теннисиста также работает в модельном бизнесе, но на выбор дочери стать манекенщицей она не влияла. В жизни у Тишковой было много тяжелый моментов, в том числе анорексия, депрессия и проблемы с запрещенными веществами.