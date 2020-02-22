Эксперты составили ТОП-5 премиальных автомобилей с МКПП 2020 года





Известно, машины с механической коробки передач стоят дешевле, но те, кто выбирают этот узел, приобретая транспортное средство среди премиальных автомобилей, делает это не ради удовольствия, а желая получить эстетическое удовлетворение при управлении. Наиболее доступным из этой серии является BMW M2 CS F87. Кроме МКПП машина также имеет задний привод, позволяющий насладиться классическим управлением. Цена этого автомобиля достигает 4,9 миллиона рублей.Далее следуют модели Porsche 718 Boxster и Cayman. Их стоимость выше на 2 миллиона. В паре с 300-сильным силовым агрегатом у этих спорткаров трудится 6-скоростная механическая коробка передач. Третья строчка рейтинга досталась 911 Carrera S и 4S. У этой машины аналогичная МКПП, но купить её могут только европейцы и жители США, поскольку в Россию поставляют лишь версию с автоматической трансмиссией. Второе место досталось Lotus Evora GT, но это средство передвижения также придётся перегонять из других стран. Минимальная цена на модель начинается от 6 миллионов.Первенство в ТОП-5 взял Aston Martin Vantage AMR. Эта модель делалась специально для ценителей езды на МКПП. Коробка имеет 7 ступеней, а цена автомобиля достигает 12 миллионов рублей, но даже не стоимость премиального авто является главной трудностью для приобретения, а лимитированный тираж в 200 единиц. Те же, кому удастся приобрести эту машину, получат в своё распоряжение 460-сильный 8-цилиндровый V-образный силовой агрегат с рабочим объёмом 4,0-литра.