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Сестра звезды «Дом-2» Милены Безбородовой: «Она спасла нас от голода»

Родственница Милены Безбородовой рассказала о некоторых семейных тайнах. Она поведала, что пришлось сделать звезде телепроекта «Дом-2» ради помощи своим брату и сестре, проживающих в детдоме.

Сестра звезды «Дом-2» Милены Безбородовой: «Она спасла нас от голода»

Многие знают, что участница телепроекта «Дом-2» Милена Безбородова, как и её младшие брат и сестра, росла в таллинском детском доме. В отличие от своей старшей сестры, которая сейчас живёт в Москве, ребята и по сей день находятся в детдоме, откуда и следят за жизнью Милены.

Как рассказывает младшая сестра участницы, Милена в детстве была им вместо мамы, у которой не хватало времени на детей. Со слов Алины её сестра, чтобы прокормить их с братом, собирала ягоды и продавала их. Однажды девушка даже продавала котят, чтобы заработать денег.


Отметим, что ребята не любят общаться со своей матерью, и благодарны ей лишь за то, что она помогла им найти своих родных тётю и отца. Алина рассказывает, что пока не встречалась с папой, а лишь только по телефону разговаривала, но надеется на скорую встречу.

Иногда девушку посещают мысли отправиться на телепроект вслед за сестрой, но врождённая стеснительность берёт вверх над желанием прославиться.

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Общество / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 16:57

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