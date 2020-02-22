Сестра звезды «Дом-2» Милены Безбородовой: «Она спасла нас от голода»
Родственница Милены Безбородовой рассказала о некоторых семейных тайнах. Она поведала, что пришлось сделать звезде телепроекта «Дом-2» ради помощи своим брату и сестре, проживающих в детдоме.
Многие знают, что участница телепроекта «Дом-2» Милена Безбородова, как и её младшие брат и сестра, росла в таллинском детском доме. В отличие от своей старшей сестры, которая сейчас живёт в Москве, ребята и по сей день находятся в детдоме, откуда и следят за жизнью Милены.
Как рассказывает младшая сестра участницы, Милена в детстве была им вместо мамы, у которой не хватало времени на детей. Со слов Алины её сестра, чтобы прокормить их с братом, собирала ягоды и продавала их. Однажды девушка даже продавала котят, чтобы заработать денег.
Отметим, что ребята не любят общаться со своей матерью, и благодарны ей лишь за то, что она помогла им найти своих родных тётю и отца. Алина рассказывает, что пока не встречалась с папой, а лишь только по телефону разговаривала, но надеется на скорую встречу.
Иногда девушку посещают мысли отправиться на телепроект вслед за сестрой, но врождённая стеснительность берёт вверх над желанием прославиться.
Многие знают, что участница телепроекта «Дом-2» Милена Безбородова, как и её младшие брат и сестра, росла в таллинском детском доме. В отличие от своей старшей сестры, которая сейчас живёт в Москве, ребята и по сей день находятся в детдоме, откуда и следят за жизнью Милены.
Как рассказывает младшая сестра участницы, Милена в детстве была им вместо мамы, у которой не хватало времени на детей. Со слов Алины её сестра, чтобы прокормить их с братом, собирала ягоды и продавала их. Однажды девушка даже продавала котят, чтобы заработать денег.
Отметим, что ребята не любят общаться со своей матерью, и благодарны ей лишь за то, что она помогла им найти своих родных тётю и отца. Алина рассказывает, что пока не встречалась с папой, а лишь только по телефону разговаривала, но надеется на скорую встречу.
Иногда девушку посещают мысли отправиться на телепроект вслед за сестрой, но врождённая стеснительность берёт вверх над желанием прославиться.