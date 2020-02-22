Сестра звезды «Дом-2» Милены Безбородовой: «Она спасла нас от голода»





Многие знают, что участница телепроекта «Дом-2» Милена Безбородова, как и её младшие брат и сестра, росла в таллинском детском доме. В отличие от своей старшей сестры, которая сейчас живёт в Москве, ребята и по сей день находятся в детдоме, откуда и следят за жизнью Милены.Как рассказывает младшая сестра участницы, Милена в детстве была им вместо мамы, у которой не хватало времени на детей. Со слов Алины её сестра, чтобы прокормить их с братом, собирала ягоды и продавала их. Однажды девушка даже продавала котят, чтобы заработать денег.Отметим, что ребята не любят общаться со своей матерью, и благодарны ей лишь за то, что она помогла им найти своих родных тётю и отца. Алина рассказывает, что пока не встречалась с папой, а лишь только по телефону разговаривала, но надеется на скорую встречу.Иногда девушку посещают мысли отправиться на телепроект вслед за сестрой, но врождённая стеснительность берёт вверх над желанием прославиться.